Мостовой: «Я с удовольствием пройду стажировку в «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию, признался, что с большим удовольствием пройдёт стажировку в «Динамо».

«Во-первых, я не говорил о стажировке, это говорили они. Если такая возможность будет, то я с удовольствием пройду стажировку в «Динамо», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее Мостовой заявлял, что вряд ли пойдёт работать в «Спартак» или «Локомотив», поэтому вариант с «Динамо» вполне возможен.

Напомним, в девяти турах текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 15 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.