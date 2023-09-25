Чавес — о Бителло: «Очень креативный игрок, но ему необходимо время, чтобы привыкнуть к новой обстановке»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился мнением о своём одноклубнике Бителло.

Напомним, 23-летний бразилец перешёл в московский клуб по ходу текущего месяца из «Гремио» за 10 миллионов евро.

«Он очень креативный атакующий игрок, но ему также необходимо время, чтобы привыкнуть к новому футболу, к новой обстановке, так как он только пришёл в команду. Нам нужно всем ещё сыграться», — цитирует Чавеса Metaratings.

В составе «Динамо» Бителло успел провести три матча, в которых он отметился одним забитым голом.

В девяти турах РПЛ «бело-голубые» набрали 15 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.