Деменко: «Дзюбу задевают вопросы, касающиеся Семака»

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о реакции нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на вопрос журналиста о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

Напомним, после матча девятого тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) Дзюба в ответ на вопрос о Семаке переспросил: «А кто это?».

По мнению Деменко, вопросы о Семаке, с которым ранее Дзюба работал в «Зените», задевают 35-летнего нападающего.

«Дзюба уже взрослый человек. И все обиды уже должны остаться в прошлом. Но Артёма задевают вопросы, касающиеся Семака. Однако, если Дзюба сам станет тренером, то поймёт, почему наставники делают замены во время матчей, почему меняют основной состав», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.