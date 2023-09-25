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Деменко: «Дзюбу задевают вопросы, касающиеся Семака»

25 Сентября 2023 • 15:13 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о реакции нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на вопрос журналиста о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

Напомним, после матча девятого тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) Дзюба в ответ на вопрос о Семаке переспросил: «А кто это?».

По мнению Деменко, вопросы о Семаке, с которым ранее Дзюба работал в «Зените», задевают 35-летнего нападающего.

«Дзюба уже взрослый человек. И все обиды уже должны остаться в прошлом. Но Артёма задевают вопросы, касающиеся Семака. Однако, если Дзюба сам станет тренером, то поймёт, почему наставники делают замены во время матчей, почему меняют основной состав», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Артём Дзюба Максим Деменко
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Комментарии (2)
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kostet
25 Сентября 2023 в 16:36
Будет продолжать дрочить, деменция будет прогрессировать.
sierge
25 Сентября 2023 в 15:22
Вроде седой уже а как ребенок)
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