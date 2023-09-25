​Севикяна вызвали в сборную Армении – ранее он отказался играть за Россию

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получал вызов на сентябрьский сбор сборной России. Футболист тогда поблагодарил тренерский штаб за доверие, но сказал, что решил играть за сборную Армении. Теперь 22-летний Севикян получил первый вызов в армянскую национальную команду. Об этом рассказывает пресс-служба «Пари НН».

Стоит сказать, что ранее Эдгар Севикян выступал за молодёжную и юношеские сборные России в разных возрастных категориях.

В октябре сборная Армении сыграет против Латвии (отбор на чемпионат Европы – 2024) и Северной Македонии (товарищеский матч).