Директор «Локомотива»: «Таких, как Дзюба, нет»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов считает, что для решения самых высоких задач клубу нужно подписывать топовых игроков. В качестве примера функционер привёл Артёма Дзюбу, которого «железнодорожникам» удалось подписать в начале года в статусе свободного агента.

«Чтобы кто-то отпал из игроков уровня Артёма Дзюбы, которого мы взяли зимой, - это обоюдное счастье, которое произошло. Он не согласился перейти в какой-то клуб, так получилось, что перешёл к нам. Дал качество и остальное нам. Таких, как Дзюба, нет», - цитирует Ульянова ТАСС.

Всего за «Локомотив» Артём Дзюба провёл 22 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 10 голов и семь результативных передач на партнёров.

«Локомотив» после девяти туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 30 сентября – против «Пари НН».