Петржела: «Поражения не остановят «Зенит», петербуржцы всё равно станут чемпионами»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что поражение в матче девятого тура РПЛ от «Локомотива» (1:2) не помешает петербургской команде завоевать чемпионский титул.

«Проигрывать «Локомотиву», безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят «Зенит», петербуржцы всё равно станут чемпионами. На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка. Отметим, что петербургский клуб является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд.