​Спортивный директор недоволен: «Все усилились, а «Локомотив» нет»

Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «Локомотива», ответил на вопрос, доволен ли он работой, которую клуб проделал на летнем трансферном рынке.

«Не доволен, никто не доволен. Но вопрос другой - нужны средства. Ясно, что я не доволен: все усилились, а «Локомотив» не усилился», - цитирует Ульянова ТАСС.

Отвечая на вопрос о подписаниях Сарвели, Самошникова и Сулейманова, Ульянов сказал: «Это мы удвоили позиции. Если мы заявляем, что будем бороться за высокие места, то нужно брать топового футболиста».

В воскресенье вечером «Локомотив» сотворил сенсацию, обыграв «Зенит» на выезде со счётом 2:1. На текущий момент «железнодорожники» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 сентября – против «Пари НН».