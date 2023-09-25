Булавин: «У «Зенита» не первый раз такое: играет команда до гола, потом останавливается»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин высказался о поражении «сине-бело-голубых» от «Локомотива» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению эксперта, «Зенит» уже не первый раз бросает играть после того, как забивает гол.

«У «Зенита» не первый раз такое: играет команда до гола, потом останавливается. И в матче с «Локо» так же произошло. Забили гол — агрессия пропала. А должно быть наоборот», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

Также Булавин выразил мнение, что футболисты «Зенита» не очень хорошо готовы в физическом плане, так как команде сложно поддерживать высокий темп на протяжении большей части игры.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в девяти турах. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 30 сентября против «Оренбурга».