​Гендиректор «Балтики» ответил на вопрос, думал ли он об отставке Игнашевича

Кирилл Волженкин, который занимает пост генерального директора «Балтики», ответил на вопрос, задумывался ли он всерьёз об отставке Сергея Игнашевича, когда команда занимала последнее место в таблице чемпионата России.

«Мы - одна команда и все вместе идём от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки», - цитирует Волженкина «Матч ТВ».

Напомним, что на выходных «Балтика» обыграла на своём поле «Ахмат» с минимальным счётом 1:0. Следующий матч чемпионата России команда Сергея Игнашевича проведёт в субботу, 30 сентября, - против ЦСКА на выезде. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.