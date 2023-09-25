Масалитин: «Если бы «Зенит» продолжал играть так, как в начале, то у «Локомотива» не было бы шансов»

Экс-форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча между «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» в последнем туре Российской премьер-лиги. Напомним, центральный поединок выходных закончился выездной победой «железнодорожников» со счётом 2:1.

«Если бы «Зенит» продолжал играть так, как в начале, то у «Локомотива» не было бы шансов. А питерцы забили гол и посчитали, что на этом игра закончилась», – цитирует Масалитина Vprognoze.

Из-за поражения от «Локомотива» «Зенит» опустился на третью строчку в Российской премьер-лиге. Отставание от первого «Краснодара» сейчас составляет четыре очка.