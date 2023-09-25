Сенников: «Мне больше нравилось, когда Тикнизян играл левого защитника»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре защитника московской команды Наира Тикнизяна.

Эксперт не уверен в том, что Тикнизян сможет полноценно заменить Вильсона Изидора, перешедшего в «Зенит», на позиции левого вингера.

«Не знаю, закроет ли Тикнизян эту позицию в итоге лучше Изидора, потому что его игра там — это пока эксперимент. Сейчас получается, но мне больше нравилось, когда Тикнизян играл левого защитника», — цитирует Сенникова Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.