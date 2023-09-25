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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Боселли: «Хуан хотел играть именно в России»

25 Сентября 2023 • 14:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Пари НН» Хуана Боселли, высказался о первом голе 23-летнего уругвайца в чемпионате России. Случилось это в матче девятого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:1).

«Хуан только начал, у него всё впереди, но он должен продолжать в том же духе. Хуан хотел приехать играть именно в Россию, ему очень нравится Российская премьер-лига и он просто влюбился в страну. Парень очень счастлив сейчас», — приводит слова Пабло Боселли «РБ Спорт».

Напомним, Боселли перешёл в «Пари НН» по ходу текущего месяца из «Жил Висенте». В составе нижегородской команды вингер успел провести три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Пабло Боселли Пари НН Хуан Боселли
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