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«Факел» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Факел
...
Рубин
Через 0 ч. 5 мин.

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Рубин».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Факел - Рубин

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Факел0:0Рубин
Беленов АлександрЯкимов ВячеславЧеров ВасилийБожин СергейКвеквескири ИраклийМендель АндрейАльшин ИльнурМастерной ВладиславМоцпан НикитаМагаль РусланМарков Евгений
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорДолгов АлександрДоровских ВячеславБагамаев АбдулаМаксимов МаксимАппаев ХызырСеле ТабоЯколиш АнтониоБрызгалов СергейИвлев Андрей
Дюпин ЮрийГрицаенко АлексейВуячич ИгорМартынович АлександрРанджелович ЛазарИву УгучуквуРахмоналиев УмаралиРожков ИльяКабутов ДмитрийФамейе ДжоэльДаку Мирлинд
Запасные: Чумич НиколаДрезгич УрошЯнович НикитаАпшацев МаратВада ВалентинШамов ЕгорБезруков РусланКоновалов ИгорьКузнецов ДаниилУридия МерабиАшурматов РустамТесленко Егор
25 сентября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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