«Факел» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Рубин
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Протокол игры
Беленов Александр•Якимов Вячеслав•Черов Василий•Божин Сергей•Квеквескири Ираклий•Мендель Андрей•Альшин Ильнур•Мастерной Владислав•Моцпан Никита•Магаль Руслан•Марков Евгений
Дюпин Юрий•Грицаенко Алексей•Вуячич Игор•Мартынович Александр•Ранджелович Лазар•Иву Угучукву•Рахмоналиев Умарали•Рожков Илья•Кабутов Дмитрий•Фамейе Джоэль•Даку Мирлинд
25 сентября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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