Лепёхин — о поражении «Зенита»: «На последних минутах, возможно, стоило сыграть понадёжнее»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о поражении «сине-бело-голубых» в матче девятого тура РПЛ от «Локомотива» (1:2).

Напомним, второй мяч «Зенит» пропустил в самой концовке встречи. По мнению Лепёхина, такое происходит и с более именитыми клубами, однако ему не понравилось то, каким образом был пропущен решающий гол.

«И более именитые европейские клубы тоже пропускают на последних минутах. Контроль мяча — это хорошо. Но на последних минутах, возможно, стоит отодвинуть игру от своих ворот», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

На данный момент «Зенит», набравший 17 очков в девяти турах, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 30 сентября против «Оренбурга».