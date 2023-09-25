​Раскрыт размер премий в «Зените» за победы над «Спартаком» и другими топ-командами

В воскресенье «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» - питерцы сенсационно проиграли на своём поле с результатом 1:2. Проиграв, команда Сергея Семака не смогла заработать премиальные выплаты.

Как стало известно телеграм-каналу «Инсайды от Карпа», с этого сезона за победы над «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» футболисты «Зенита» получают по 2 миллиона рублей премиальных.

Что касается матчей со «Спартаком», то премия за победу в дерби двух столиц для игроков «Зенита» значительно выше – 5 миллионов рублей. Летом питерцы уже успели обыграть «красно-белых», причём на выезде.