​Руководитель «Зенита» устроил разнос команде после поражения

В воскресенье «Зенит» огорчил армию своих болельщиков. Команда Сергея Семака на своём поле проиграла «Локомотиву» со счётом 1:2.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», после игры глава правления «Зенита» Александр Медведев устроил команде разнос. Посыл функционера заключался в том, что футболисты не сражаются за «Зенит» и не отдаются игре полностью.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 30 сентября. Команда Сергея Семака будет играть против «Оренбурга» на поле соперника.

На текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на четыре очка.