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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Победа «Локомотива» над «Зенитом» — победа наших ребят над легионерами»

25 Сентября 2023 • 13:15 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

Эксперт отметил, что прямо сейчас «железнодорожники» являются одной из самых российских команд в Премьер-лиге, поэтому за их успехами очень приятно наблюдать.

«Победа «Локомотива» — победа наших ребят над легионерами. По характеру они сильнее иностранцев и это помогло в матче. Сегодня «Локомотив» — одна из самых российских команд в РПЛ, поэтому приятно наблюдать такие победы», — цитирует Колоскова Sport24.

При этом Колосков считает, что оказаться в тройке лидеров по итогам текущего сезона «Локомотив» не сможет.

В девяти турах РПЛ «красно-зелёные» набрали 15 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Вячеслав Колосков
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