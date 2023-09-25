Колосков: «Победа «Локомотива» над «Зенитом» — победа наших ребят над легионерами»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

Эксперт отметил, что прямо сейчас «железнодорожники» являются одной из самых российских команд в Премьер-лиге, поэтому за их успехами очень приятно наблюдать.

«Победа «Локомотива» — победа наших ребят над легионерами. По характеру они сильнее иностранцев и это помогло в матче. Сегодня «Локомотив» — одна из самых российских команд в РПЛ, поэтому приятно наблюдать такие победы», — цитирует Колоскова Sport24.

При этом Колосков считает, что оказаться в тройке лидеров по итогам текущего сезона «Локомотив» не сможет.

В девяти турах РПЛ «красно-зелёные» набрали 15 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице.