​«Не на все руки мастер»: Губерниев дал совет Дзюбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе. Как известно, в последнее время Дзюба не только играет в футбол, но и является ведущим программы «Ну так нельзя». Вообще футболист стал часто появляться в различных шоу.

«Артём Дзюба, считаю, зря делает упор на шоу-бизнес! В футбол он играет значительно лучше, чем шутит и шоу ведёт! И упор надо делать на сильные стороны! Ибо пока Дзюба не на все руки мастер…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» с Артёмом Дзюбой в составе сенсационно обыграл на выезде «Зенит» со счётом 2:1. На текущий момент команда Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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