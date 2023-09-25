Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Краснодар» выглядит как реальный претендент на чемпионство»

25 Сентября 2023 • 13:07 Комментировать

Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «быки» оказались сильнее «Урала» (2:0).

«Сейчас «Краснодар» выглядит как реальный претендент на чемпионство, но впереди еще много матчей. Посмотрим, что будет дальше. Пока они очень хороши - как в атаке, так и в обороне», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

После девяти туров краснодарский коллектив набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.09.23 в 19:00
Факел Факел
Рубин Рубин
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
13:23 · Россия. Премьер-лига
​Руководитель «Зенита» устроил разнос команде после поражения 1
13:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Победа «Локомотива» над «Зенитом» — победа наших ребят над легионерами»
13:12 · Россия. Премьер-лига
​«Не на все руки мастер»: Губерниев дал совет Дзюбе
13:07 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Краснодар» выглядит как реальный претендент на чемпионство»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил положение «Ростова» в РПЛ
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» вышел в лидеры по количеству побед в 2023 году
12:50 · Россия. Премьер-лига
Глебов рассказал, когда «Ростов» начнёт побеждать
12:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Бабич — лидер «Спартака» 1
12:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Хорхе очень счастлив в «Динамо»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Соболев: Азия изменилась, когда туда перешли топовые игроки
12:18 · Кубок России
​На этой неделе из шестнадцати матчей Кубка России по «Матч ТВ» покажут четыре
12:02 · Россия. Премьер-лига
Соболев — о Джикии: «Он сдержанный человек, не показывает обид» 1
11:38 · Россия. Премьер-лига
КДК рассмотрит поведение Дзюбы в матче с «Зенитом»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если «Динамо» ещё пару матчей проиграет, то тренерство Лички в этой команде подвиснет»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Все места, кроме первого, неудачные для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем