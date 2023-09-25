Тарханов: «Краснодар» выглядит как реальный претендент на чемпионство»

Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «быки» оказались сильнее «Урала» (2:0).

«Сейчас «Краснодар» выглядит как реальный претендент на чемпионство, но впереди еще много матчей. Посмотрим, что будет дальше. Пока они очень хороши - как в атаке, так и в обороне», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

После девяти туров краснодарский коллектив набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.