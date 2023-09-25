Балахнин оценил положение «Ростова» в РПЛ

Экс-рулевой «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о последних поединках команды в нынешнем сезоне.

«С чем связаны такие результаты? Это все из-за психологии, подготовки и уровня футболистов. Есть время, чтобы команда прибавила. На данный момент они находятся на 11-м месте, и это справедливо», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Ростов» расписал мировую со столичным ЦСКА (3:3). В следующем поединке чемпионата страны подопечные Валерия Карпина встретятся с екатеринбургским «Уралом».