«Краснодар» вышел в лидеры по количеству побед в 2023 году

«Краснодар» в календарном 2023 году одержал 19 побед во всех турнирах и вышел на первое место среди клубов Российской премьер-лиги.

Начиная со второй половины прошлого сезона, «быки» выиграли 14 матчей в рамках РПЛ и пять встреч в Кубке России. После вчерашнего поражения «Зенита» в домашнем поединке с «Локомотивом» команда Владимира Ивича смогла обойти действующего чемпиона по этому показателю. На счету «сине-бело-голубых» в этом году 18 побед в рамках всех состязаний.

После девяти туров Российской премьер-лиги «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 21 баллом. «Зенит» замыкает лидерскую тройку с 18 очками.