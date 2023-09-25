Глебов рассказал, когда «Ростов» начнёт побеждать

Защитник «Ростова» Данил Глебов высказался о вчерашнем поединке девятого тура чемпионата России против столичного ЦСКА. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«С чем связано то, что упускаем победу? Мячи пропускаем. Нужно более внимательно играть в обороне. Не можем довести игру до конца, в этом проблема. Будем меньше пропускать, будем выигрывать», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В предыдущем туре «Ростов» упустил победу над «Балтикой» (2:2), ведя в два мяча.

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина занимают 11-е место в турнирной таблице.