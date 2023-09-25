Соболев: Азия изменилась, когда туда перешли топовые игроки

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азию.

«Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов. Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия», — приводит слова нападающего «РБ Спорт». Также Соболев прокомментировал назначение товарищеского матча против сборной Камеруна, отметив, что соперник является мощной командой.

Напомним, что поединок против участника ЧМ-2022 пройдёт в Москве в октябре. С февраля 2022 года российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.