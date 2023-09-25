Соболев — о Джикии: «Он сдержанный человек, не показывает обид»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, что защитник Георгий Джикия стал реже попадать в стартовый состав «красно-белых».

Соболев признался, что переживает за своего одноклубника и друга, однако сам Джикия, как отмечает нападающий, ведёт себя сдержанно, продолжая усердно трудиться.

«Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждёт», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.