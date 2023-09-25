КДК рассмотрит поведение Дзюбы в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что будет на повестке комитета по итогам девятого тура Российской премьер-лиги.

«По итогам матча «Зенит» - «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы, а также старшего тренера «Локомотива» Олега Левина», - приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

В текущем розыгрыше чемпионата России Дзюба провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.