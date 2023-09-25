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В РФС рассказали, покинет ли Карпин сборную России

25 Сентября 2023 • 11:33 Комментировать

Глава РФС Александр Дюков высказался касательно будущего Валерия Карпина на посту главного тренера национальной сборной России. Он заявил, что не общался со специалистом по поводу отставки.

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», - передает слова Дюкова «РИА Новости».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

В сентябре национальная команда сыграла три товарищеские встречи. Сборная России дважды встречалась с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и провела один спарринг с Катаром (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Дюков
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