Булыкин: «Если «Динамо» ещё пару матчей проиграет, то тренерство Лички в этой команде подвиснет»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера «бело-голубых».

Напомним, что в матче девятого тура РПЛ динамовцы проиграли «Спартаку» (0:1). По мнению Булыкина, если «бело-голубые» потерпят ещё несколько поражений, клуб может начать рассматривать возможную отставку Лички.

«Меня расстраивает, что команда плохо играет в обороне, в ней очень мало россиян. Если «Динамо» ещё пару матчей проиграет, то тренерство Лички в этой команде подвиснет. Но посмотрим, как у них будут дела складываться», — цитирует Булыкина Metaratings.

В девяти турах РПЛ «Динамо» набрало 15 очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 1 октября против «Ахмата».