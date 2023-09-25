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Романцев: «Все места, кроме первого, неудачные для «Спартака»

25 Сентября 2023 • 11:25 Комментировать

Известный российский тренер Олег Романцев, ранее возглавлявший московский «Спартак», рассказал, какой результат по итогам сезона будет успешным для «красно-белых».

«Если займут первое место - это будет хорошая работа, все остальные места для «Спартака» неудачные, ведь если поставили цели, то надо их выполнять», - передает слова эксперта ТАСС.

В последнем поединке спартаковцы минимально победили «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Тео Бонгонда.

После девяти туров «народная команда» набрала 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
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