Акинфеев: «Ростов» должен был повести со счётом 3:0 или 4:0»

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о поединке против «Ростова» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:3.

«После быстрых мячей у «Ростова» ещё были моменты, которые он не реализовал. Вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости», - рассказал капитан «армейского» коллектива в эфире телеканала «Матч ТВ».

После девяти проведенных туров ЦСКА набрал 13 баллов и занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги. «Ростов», в свою очередь, с девятью очками располагается на 11-й строчке.