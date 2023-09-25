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Орлов оценил игру Изидора против «Локомотива»

25 Сентября 2023 • 11:03 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре новичка петербургского «Зенита» Вильсона Изидора в поединке девятого тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:2).

«Он не до конца вписан в игру «сине-бело-голубых». Не всегда понимает партнеров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до завершения нынешнего сезона с правом выкупа. Французский нападающий принял участие в трех поединках за петербургский коллектив, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Вильсон Изидор
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