Изидор — о поражении от «Локомотива»: «Я расстроен, проигрывать всегда неприятно»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, права на которого принадлежат «Локомотиву», высказался о поражении своей нынешней команды от «железнодорожников» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

Французский футболист отметил, что «Локомотив» хорошо подготовился к этому матчу, за счёт чего и смог добиться успеха.

«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнём победную серию. «Локомотив» играл хорошо», — цитирует Изидора ТАСС.

В девяти турах РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч петербургская команда проведёт 30 сентября против «Оренбурга».