Орлов: «Дзюба - игрок вчерашнего дня»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в поединке против петербургского «Зенита».

«Артем - игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...» - приводит слова Геннадия «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

В текущем сезоне Премьер-лиги Дзюба провел семь матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.