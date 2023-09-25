Орлов назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению журналиста, «сине-бело-голубых» подвела плохая физическая подготовка. Орлов отметил, что во второй половине встречи «Локомотив» начал играть быстрее, сильно усложнив жизнь игрокам «Зенита».

«Главная причина поражения «Зенита» — недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку. Всё давалось натужно во втором тайме», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В девяти турах РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, занимает шестую строчку, отставая от «сине-бело-голубых» на два балла.