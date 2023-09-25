Агент: «Кики не играл с «Краснодаром» из-за ротации»

Хелио Мартинс, агент защитника «Урала» Кики, рассказал, почему португальский футболист не принимал участия в матче девятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«У Кики нет травмы. Он не играл с «Краснодаром» из-за ротации», — цитирует Мартинса «РБ Спорт».

Напомним, Кики перешёл в «Урал» минувшим летом из «Визелы». В составе екатеринбургской команды 28-летний футболист успел провести 11 матчей, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

В девяти турах РПЛ «Урал» набрал 14 очков и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 29 сентября против «Ростова».