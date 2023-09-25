Чавес: «Мне комфортно с Личкой»

Новичок «Динамо» Луис Чавес высказался о главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

По словам мексиканского футболиста, ему комфортно работать с чешским специалистом, так как он говорит по-испански.

«Он говорит по-испански — это облегчает коммуникацию. Стараюсь изучить то, что он демонстрирует нам на поле. С ним комфортно», — цитирует Чавеса Metaratings.

Напомним, 27-летний полузащитник перешёл в «Динамо» минувшим летом из «Пачуки» за 6,5 миллионов евро. В составе «бело-голубых» мексиканец успел провести пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.