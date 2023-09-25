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Деменко — о ЦСКА: «Федотов сталкивается с кадровыми проблемами»

25 Сентября 2023 • 09:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
30.09 19:00

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 24 сентября, «армейцы» сыграли вничью с «Ростовом» (3:3) в матче девятого тура РПЛ. По мнению Деменко, ЦСКА столкнулся с кадровыми трудностями, из-за чего команде сложно показывать стабильные результаты.

«ЦСКА очень тяжело дался кубковый матч, и по игре у «армейцев» есть проблемы. Многие говорят, что ей нужны были усиления, а её ещё и покинули футболисты. Футбол ЦСКА при Федотове показывают интересный, но специалист пока сталкивается с кадровыми проблемами», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

В девяти турах РПЛ ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 30 сентября против «Балтики». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Деменко
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