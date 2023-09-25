Агент рассказал, когда нападающий «Сочи» Джорджевич восстановится после травмы

Игорь Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.

Напомним, что черногорский футболист получил повреждение в матче пятого тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

«У Луки мышечная травма. Ожидается, что он восстановится примерно через две недели», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В девяти турах чемпионата России южане набрали шесть очков и расположились на 14-й строчке турнирной таблицы.