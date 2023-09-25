В «Локомотиве» сообщили, что не рассматривали кандидатуру Черчесова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию о возможном приходе в московский клуб бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По словам Ульянова, кандидатура 60-летнего специалиста даже не рассматривалась.

«Нет. Точно нет. У нас долгая цепочка — спортивный директор, совет директоров — должно многое срастись, чтобы мы кого-то рассматривали. Должны быть глобальные потрясения, чтобы это делать», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

В девяти турах РПЛ «Локомотив» набрал 15 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Отметим, что с ноября прошлого года московской командой руководит Михаил Галактионов.