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В «Локомотиве» сообщили, что не рассматривали кандидатуру Черчесова

25 Сентября 2023 • 09:15 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию о возможном приходе в московский клуб бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По словам Ульянова, кандидатура 60-летнего специалиста даже не рассматривалась.

«Нет. Точно нет. У нас долгая цепочка — спортивный директор, совет директоров — должно многое срастись, чтобы мы кого-то рассматривали. Должны быть глобальные потрясения, чтобы это делать», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

В девяти турах РПЛ «Локомотив» набрал 15 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Отметим, что с ноября прошлого года московской командой руководит Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов Дмитрий Ульянов
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
25 Сентября 2023 в 09:22
Этот лысый тормоз не для Локомотива. Это для "народной" команды! 🥰
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