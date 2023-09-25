Селюк - о поражении «Зенита»: «В команде слишком много бразильцев»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался касательно поражения петербургского «Зенита» от московского «Локомотива» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» уступили со счетом 1:2.

«У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые мало мотивированы, они больше карнавальщики. «Локо» был более собран. Москвичи вышли биться, за счёт желания и самоотдачи победили», - приводит слова Селюка радио «Движение».

«Локомотив» набрал 15 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» уступают лидирующему «Краснодару» шесть очков.