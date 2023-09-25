Бальбуэна рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мыслями о недавнем матче против «Спартака». «Бело-голубые» минимально проиграли со счетом 0:1.

«Матч был непростым. У нас были моменты, которые можно было преобразовать в голы, но в итоге поражение. Очевидно, что пока нам не достаёт эффективности. Будем работать над этим», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

После девяти туров на счету динамовцев 15 набранных баллов. «Бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют против грозненского «Ахмата».