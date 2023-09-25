Геркус назвал лучшего футболиста матча «Зенит» - «Локомотив»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о вчерашнем матче между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом» в рамках девятого тура Премьер-лиги. Столичный клуб победил на «Газпром Арене» со счетом 2:1.

«На мой взгляд, лучшим футболистом встречи стал Глушенков. Он сумел вовремя переломить ситуацию голом и ярко себя проявил. Он сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом», - передает слова Геркуса RT.

Благодаря вчерашнему успеху московский клуб с 15 баллами поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» (17) опустился на третью строчку.