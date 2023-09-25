Деменко отреагировал на поражение «Зенита» от «Локомотива»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался о неожиданном домашнем поражении «сине-бело-голубых» от столичного «Локомотива» в матче девятого тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

«Неожиданный результат. Я все-таки говорил, что «Зенит» будет бороться за победу, зная, что и «Краснодар» может победить. Поэтому для меня однозначным фаворитом был «Зенит», - передает «Газета.Ru» слова Деменко.

После девяти туров «Зенит» с 17 баллами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а «железнодорожники» (15) располагаются на шестой позиции.