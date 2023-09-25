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Терёхин: «Зенит» сыграл слабо, но он всё равно фаворит РПЛ» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 10:00 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «железнодорожников» в выездном матче 9-го тура чемпионата России против санкт-петербургского «Зенита» со счётом 2:1.

- «Локомотив» хорошо сыграл в этом матче. Но, опять же, у «Зенита» ошибки такие детские, после вброса аута… Наверно, чуть расслабились питерцы, когда свой гол забили. Получилось так, что «Зенит» сыграл слабо. Он всё равно фаворит РПЛ, но хорошо, что интриги теперь больше будет. Сейчас все теряют очки, поэтому и куча мала в верхней части таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Олег Терёхин РПЛ
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