Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча девятого тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:2).

- Дзюба пешком по полю ходил, в игре ничего не сделал. А после матча с одними целовался, с другими бился, с третьими ещё что-то. Почему-то Пиняев не прибавляет. Он мне так нравился, но потом сбавил. Надо ему в каком-то матче забить пару голов, тогда пойдёт у него дальше хорошо.

Неприятно Семаку «попадать» в домашнем матче. Тем более кому? Дзюбиной команде. Что делать? Да пару месяцев зарплату игрокам «Зенита» не платить – и станут бегать они нормально. Будет действенно. Неудачная полоса пошла у «Зенита». Помните, я говорил, что в этом году ему придётся несладко? Малком уехал, бразильская «мафия» распалась – вот и всё.