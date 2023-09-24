Тикнизян — о Дзюбе: Он настоящий лидер команды

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе после матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (2:1).

Игрок отметил, что форвард является боевой единицей на футбольном поле, также он дал понять, что взаимодействует с ним вне футбола, поэтому, вероятно, есть такая коммуникация на поле.

«Он всегда себя проявляет в раздевалке как лидер, сегодня не исключение. Я скажу, что не только он был заряжен, мы все понимали, что если мы не набираем три очка, то будет тяжело зацепиться за тройку, поэтому все подошли сконцентрированно», - приводит слова Тикнизяна ТАСС.

Напомним, что игрок сборной Армении стал автором победного гола.