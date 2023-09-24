Полузащитник «Краснодара» Ленини подвёл итоги матча против «Урала»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о победе над «Уралом» (2:0) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что «быки» провели хороший матч, в котором превосходили соперника.

«У нас было больше владения мячом. Мы попытались воспользоваться всеми возможностями забить гол. Это и привело к сегодняшнему результату», - приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний опорный полузащитник отметился вторым голом в матче, который стал вторым для него за все время выступлений в краснодарском клубе.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ.