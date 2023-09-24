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Шалимов: «Локомотиву» повезло в матче с «Зенитом»

24 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Специалист Игорь Шалимов высказался о победе московского «Локомотива» над питерским «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Экс-наставник «Урала» отметил, что «железнодорожникам» повезло.

«Не могу сказать, что не повезло «Зениту», были моменты, которые нужно было использовать. Можно сказать, что «Локомотив» заслужил везение, но «Зенит» виноват, что отпустил эту игру», - приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» проигрывал по ходу встречи, но подопечные Михаила Галактионова вырвали победу в компенсированное время благодаря голу Наира Тикнизяна. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Игорь Шалимов
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