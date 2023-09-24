​Наумов: «У «Локомотива» была абсолютная мотивация»

Московский «Локомотив» вернулся с победой из Питера, где «железнодорожники» переиграли в матче девятого тура российского чемпионата действующего чемпиона страны - питерский «Зенит». Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что мотивация стала решающим фактором, особенно в свете того, что к перерыву «Локомотив» проигрывал.

- Абсолютно другая мотивация у футболистов, абсолютно горящие глаза, борьба за каждый метр поля – всё это привело к победе. Конечно, соревноваться с тем составом «Зенита», который сейчас есть в мастерстве не приходится. Можно брать вверх только за счёт упорства и агрессии, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит сражение в Нижнем Новгороде.