Факел - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В заключительном матче девятого тура Премьер-лиги встретятся команды из зоны вылета, «Факел» и «Рубин». Команды смогли лишь по разу победить с начала сезона и пока ведут борьбу за выживание. Коллектив из Воронежа играет в более закрытый футбол, к тому же недавно сменил главного тренера, что обычно сказывается на мотивации игроков и результатах.

Сегодня нет явного фаворита. В 19:00 смотрим игру на канале «Матч Премьер». Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.