Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Факел - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн

25 Сентября 2023 • 02:02 Комментировать
Факел
...
Рубин
Через 15 ч. 14 мин.

В заключительном матче девятого тура Премьер-лиги встретятся команды из зоны вылета, «Факел» и «Рубин». Команды смогли лишь по разу победить с начала сезона и пока ведут борьбу за выживание. Коллектив из Воронежа играет в более закрытый футбол, к тому же недавно сменил главного тренера, что обычно сказывается на мотивации игроков и результатах.

Сегодня нет явного фаворита. В 19:00 смотрим игру на канале «Матч Премьер». Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.09.23 в 19:00
Факел Факел
Рубин Рубин
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
02:02 · Россия. Премьер-лига
Факел - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Сентября
23:32 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — о Дзюбе: Он настоящий лидер команды
23:25 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Ленини подвёл итоги матча против «Урала»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Локомотиву» повезло в матче с «Зенитом»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Терентьев подвёл итоги матча против ЦСКА
22:53 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» Голенков — о матче против ЦСКА: «Просим болельщиков запастись терпением»
22:53 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «У «Локомотива» была абсолютная мотивация»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Уверенная победа «Краснодара» в матче с «Уралом» - видео видео
22:23 · Россия. Премьер-лига
Комличенко рассказал о своём повреждении
22:22 · Россия. Премьер-лига
Боевая ничья «Ростова» и ЦСКА - видео видео
22:14 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Кучаев высказался о ничьей в матче с «Ростовом»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко раскритиковал судейство: «Мы сейчас не понимаем, что такое ВАР, зачем он нужен»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о победе над «Зенитом»: «Я счастлив»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Лантратов - об игре против «Зенита»: Для Дзюбы этот матч имел особое значение
Все новости
Рекомендуем