В девятом туре Премьер-лиги лидирующий «Краснодар» встречался с недавним конкурентом, «Уралом». Команда Виктора Ганчаренко не выдержала темпа в гонке за первое место и несколько матчей не может выиграть. Так же было и сегодня. Почти час «быки» не могли открыть счет, пока Кади Боржес с острого угла не пробил. Ему помог рикошет от Егора Филипенко. Второй гол был спорным, результативный удар только вышедшего на замену Кевина Ленини отменили сначала из-за офсайда, но ВАР показал, что всё было чисто.

2:0, «Краснодар» уходит в отрыв.

Видео главных событий представлено ниже.